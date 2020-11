Miley Cyrus torna con "Plastic Hearts", un album rock ricco di ospiti speciali

Leggi anche>

Miley Cyrus e Dua Lipa insieme per "Prisoner", che video bollente!

Il settimo album in studio di Miley contiene dodici brani e le collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. È disponibile anche la deluxe edition di "Plastic Hearts" che include le cover di "Heart of Glass" (Blondie) e "Zombie" (The Cranberries), oltre il brano "Edge Of Midnight (Midnight Sky Remix)" in duetto con Stevie Nicks.

La tracklist di Plastic Hearts -

WTF Do I Know

Plastic Hearts

Angels Like You

Prisoner feat. Dua Lipa

Gimme What I Want

Night Crawling feat. Billy Idol

Midnight Sky

High

Hate Me

Bad Karma feat. Joan Jett

Never Be Me

Golden G String



