Miley Cyrus: "Sono più attratta dai corpi delle donne, sono più hot"

Miley Cyrus ha sempre parlato liberamente dei suoi gusti sessuali, definendosi appunto " bisessuale ". Ma la pop star ha ammesso che "i corpi degli uomini non la eccitano tanto quanto quelli delle donne". Per l'ex star Disney tutto si riduce all'estetica.:'Le ragazze sono molto più hot . Lo sappiamo., sin dai tempi antichi le statue erano stupende, meglio di tanti peni".

Dopo il divorzio da Liam Hemsworth la Cyrus ha sbandierato la sua passione per i sex toys: "Li compro per me stessa, ma anche per utilizzarli come soprammobili da mettere in mostra. Durante questa pandemia faccio sesso sicuro...".

Miley Cyrus in versione "Bad Santa", Babbo Natale sexy instagram 1 di 13 instagram 2 di 13 instagram 3 di 13 instagram 4 di 13 instagram 5 di 13 instagram 6 di 13 instagram 7 di 13 instagram 8 di 13 instagram 9 di 13 instagram 10 di 13 instagram 11 di 13 instagram 12 di 13 instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

D'altronde dopo il flirt breve con Kaitlynn Carter, e quello un po' più lungo con Cody Simpson (che ha passato con lei la prima quarantena), è di nuovo single. Così la bad girl si consola da sola al suo piacere sfruttando la sua passione per i sex toys e strizza l'occhio alle donne...

TI POTREBBE INTERESSARE: