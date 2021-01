Miley Cyrus piange la sua amata cagnolina Mary Jane: "È venuta in mio soccorso ogni volta che il mio cuore si è spezzato"

"Chiunque mi conosca sa che la mia migliore amica in tutto il mondo è una pitbull salvata (dal canile, ndr) di nome Mary Jane ", ha iniziato così Miley Cyrus il racconto sulle sue Instagram Stories, dove ha annunciato la morte della sua amata cagnolina, a un anno da quando le era stato diagnosticato un cancro. La cantante ha poi continuato definendola "un cane con le ali... un angelo" e postando alcune sue foto e una canzone scritta per lei anni fa.

La popstar 28enne aveva adottato Mary Jane nel 2012 quando era ancora fidanzata con Liam Hemsworth: "È venuta in mio soccorso ogni volta che il mio cuore si è spezzato", ha scritto Miley: "Rimettimi insieme di nuovo. Affrontare questo dolore senza il tuo potere magico mi fa sentire sola...La nostra connessione era puramente DIVINA. Un amore incomparabile", ha aggiunto.



La cagnolina è stata sottoposta ad eutanasia affinché smettesse di soffrire e la Cyrus ha spiegato che era suo dovere garantire che gli ultimi momenti di Mary Jane fossero confortevoli e indolore, in segno di gratitudine per ciò che Mary Jane ha fatto e significato per lei. "In un certo senso era un cane con le ali", ha scritto: "L'ho ringraziata ripetutamente mentre esalava il suo ultimo respiro per chi e cosa era stata per me. Era qualcosa di più di un amico o di un familiare. Qualcosa di così diverso. Non puoi definirlo.

[Mi è stato] consigliato di trascorrere ogni suo ultimo istante assaporandone lo spirito speciale ... Lei non sta più soffrendo, ma io adesso sì. Questo è l'amore. Mary Jane è morta con grazia, originalità, pace e potere. Viveva secondo la regola d'oro della gentilezza e della compassione verso tutti. Era forte quando aveva bisogno di esserlo, ma mai troppo a lungo".



Già nel 2014 la Cyrus aveva perso un cane, Floyd, un husky a cui la cantante era molto legata,

Sul profilo Instagram poi la cantante ha pubblicato alcune immagini della sua Mary Jane e la canzone che le ha dedicato anni fa: "Ho scritto questa canzone a Malibu anni fa su un pianoforte in una casa che non esiste più. Riguardo alla mia cagnolina Mary Jane, che adesso se n'è andata. Molto è cambiato nel tempo. Per lo più io.

La musica è la mia medicina. Questa canzone ruota attorno a perdita e angoscia. Cosa che sto vivendo attualmente dopo la morte di Mary Jane.

MJ era una vera regina. Indossava la sua grazia, dignità e gentilezza come una corona. Non sarà mai dimenticata e ci mancherà per sempre. Conoscerla è amarla. È stato un onore essere sua madre e la sua migliore amica".



