Miley Cyrus si allena per il Super Bowl davanti allo specchio e mostra le sue curve strepitose

Sarà Miley Cyrus ad esibirsi davanti a 22mila spettatori (7.500 dei quali medici e operatori sanitari vaccinati, ndr) prima dell’attesissimo Super Bowl 2021 domenica 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. La star di Midnight Sky lo aveva annunciato sui social una settimana fa e ieri ha condiviso un video in cui si prepara per il grande evento allenandosi davanti allo specchio e mostrando muscoli e curve mozzafiato.

"Miley: per la vittoria", ha scritto la popstar sfoggiando una forma impeccabile in top e slip mentre balla specchiandosi.

Miley si esibirà nel primo TikTok Tailgate come ha annunciato lei stessa sui social: "Ci sarò per TikTok Tailgate!!! Non vedo l’ora di mettere su uno spettacolo per gli ospiti d’onore della NFL prima della partita… Operatori sanitari di Tampa e di tutto il paese!".

La National Football League, la lega professionistica di football americano organizzatrice del Super Bowl, ha stipulato una collaborazione con la piattaforma social TikTok, creando il cosiddetto TikTok Tailgate, per la trasmissione di concerti ed eventi di spettacolo.

Molti altri artisti saranno coinvolti nel Superbowl quest’anno. Jazmine Sullivan ed Eric Church eseguiranno l’inno nazionale e H.E.R. dovrebbe cantare America the Beautiful. The Weeknd si esibirà invece in uno spettacolo a metà tempo.

Cosa canterà la popstar non è ancora noto, ma sicuramente si potranno ascoltare alcuni dei successi dell'ultimo album di Plastic Hearts, da

Prisoner, con Dua Lipa, a top delle classifiche da mesi a primo estratto dell’album, Midnight Sky.



