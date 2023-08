Non una semplice popstar quindi. Negli anni Miley non è stata solo la scatenata e disinibita nuova reginetta del pop, ma ha anche flirtato con il country e il rock, passando da collaborazioni con Metallica, Billy Idol e Flaming Lips. Ora arriva il nuovo singolo, che è una ballata intitolata "Used to be young" che offre una sua personale riflessione sul tempo che passa, facendo pace con il suo passato selvaggio.

A Miley Cyrus bisogna dare atto di non aver percorso la stessa strada lungo la sua carriera e di non aver puntato su un'unica immagine di sè.

Addio al passato selvaggio "So che ero folle, so che ero divertente, tu dici che ero selvaggia, io dico che ero giovane" recita la canzone scritta con Michael Pollack e Gregory “Aldae” Hein che fotografa Miley Cyrus in un momento di consapevolezza. E nel video la cantante è ripresa in primo piano nel buio e tra qualche lacrima guarda al suo passato con tenerezza: "Mi dici che il tempo mi ha cambiata. Va bene così perché è stata una bella corsa. Lo so, ero pazza e questo perché ero giovane".

Miley ha raccontato che "la canzone riflette il mio stato d’animo in un momento preciso", rivelando: "È stato in un periodo in cui mi sono sentita incompresa. Il pezzo è stato scritto quasi due anni fa all’inizio di Endless Summer Vacation e mi descrive". E ha aggiunto: "Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo

Il racconto del nuovo singolo Su Instagram Miley Cyrus per lanciare il singolo aveva scritto: "Ho passato gli ultimi 18 mesi cercando di tracciare un’immagine sonora del mio punto di vista da condividere con voi. È arrivato il momento di pubblicare una canzone che potrei andare avanti a perfezionare per sempre", spiegando "Anche se il mio lavoro è finito, questa canzone continuerà a scriversi ogni giorno. Il fatto che rimanga incompiuto fa parte della sua bellezza. Questa è la mia vita in questo momento... incompiuta ma completa". Per celebrare l'uscita di “Used To Be Young”, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti di molti capitoli della sua vita nell’evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions), andato in onda sulla ABC.