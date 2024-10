Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani, si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza. "Per la pace - Live contro le guerre" non sarà solo un concerto, ma un grido d’unione contro la violenza e l'indifferenza. L'evento sarà un'importante testimonianza di come la musica sia uno strumento universale di solidarietà, un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione. Proprio quando rischiamo di abituarci alle guerre, non dobbiamo smettere di parlare di pace e di sperare in un mondo migliore, fondato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco. Per non smettere mai di parlare di pace e dire basta a tutte le guerre.