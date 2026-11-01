Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono

Anche il dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) ha confermato l'accaduto. Gli agenti e i vigili del fuoco del LAFD sono intervenuti presso il poligono dopo la segnalazione. Le autorità hanno precisato che "la persona ferita" non aveva intenzione di farsi del male e che l'episodio è riconducibile a un incidente durante un'attività di addestramento: l'arma sarebbe stata scaricata involontariamente, colpendo "la stessa persona che la stava maneggiando".