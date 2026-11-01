L'incidente

Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono

Il regista, conosciuto anche per "L'ultimo dei Mohicani", è stato portato in un ospedale di Los Angeles

01 Nov 2026 - 15:50
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Incidente durante un'esercitazione con un'arma da fuoco per Michael Mann. Il regista 83enne, conosciuto anche per L'ultimo dei Mohicani, è stato trasportato in ospedale dopo essersi ferito accidentalmente a una gamba all'interno di un poligono di tiro di Los Angeles. A riferire l'episodio è stato TMZ, che ha raccolto le informazioni da una fonte vicina alla vicenda e dalle autorità locali.

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L'incidente mentre riponeva la pistola nella fondina

 Secondo quanto ricostruito dalla fonte citata da TMZ, l'episodio si è verificato intorno alle 16 di domenica 1 novembre, mentre Mann si trovava al poligono e stava apparentemente cercando di riporre la propria arma nella fondina. In quel momento sarebbe partito accidentalmente un colpo, che lo ha raggiunto a una gamba. Il regista è stato successivamente soccorso e trasferito in ambulanza in un ospedale della zona.

La conferma della polizia di Los Angeles

 Anche il dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) ha confermato l'accaduto. Gli agenti e i vigili del fuoco del LAFD sono intervenuti presso il poligono dopo la segnalazione. Le autorità hanno precisato che "la persona ferita" non aveva intenzione di farsi del male e che l'episodio è riconducibile a un incidente durante un'attività di addestramento: l'arma sarebbe stata scaricata involontariamente, colpendo "la stessa persona che la stava maneggiando".

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Michael Mann al lavoro su Heat 2

 L'incidente arriva mentre Michael Mann è impegnato nella fase di pre-produzione di Heat 2, il film che farà da seguito alla pellicola del 1995 con Al Pacino e Robert De Niro. Il regista è tornato così a lavorare sull'universo narrativo di uno dei titoli più importanti della sua carriera.

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Una carriera lunga oltre quarant'anni

 Nel corso della sua carriera, Mann ha diretto numerosi film diventati punti di riferimento del cinema contemporaneo. Tra i suoi lavori più conosciuti figurano Thief (1981), Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986), L'ultimo dei Mohicani (1992), Heat - La sfida (1995) e Insider - Dietro la verità (1999). La sua filmografia comprende anche Ali (2001), Collateral (2004), Miami Vice (2006), Nemico pubblico (2009) e Ferrari (2023). Nel corso della sua attività ha ottenuto quattro candidature agli Oscar.

Fotogallery - Le immagini di "Ferrari" di Michael Mann

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