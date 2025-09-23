Michael Keaton è "Il padre dell'anno", al cinema una storia di famiglie imperfette

Tra risate e momenti di profonda verità, il film esplora le fragilità e la forza dei legami familiari contemporanei: un racconto commovente e divertente che ci ricorda che non è mai troppo tardi per diventare la versione migliore di se stessi. “Osservando le molteplici forme che la famiglia può assumere al giorno d’oggi, ho voluto raccontare la storia di bambini di generazioni diverse e da matrimoni diversi che si uniscono per formare una famiglia moderna”, ha dichiarato la regista Hallie Meyers-Shyer, figlia di Charles Shyer e Nancy Meyers, che insieme hanno firmato titoli di successo come "Baby Boom" e la saga de "Il padre della sposa". “Il film parla di crescita a qualsiasi età, di figli e figlie, di madri e padri, di matrimoni e divorzi, e della consapevolezza che ciò che davvero conta nella vita sono le persone che amiamo".