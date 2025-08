Dalla morte della moglie, Andrew Blake, noto imprenditore inglese, ha perso il gusto della vita. Torna in Francia, paese natale della moglie, per soggiornare nella proprietà in cui si erano conosciuti, per essere più vicino al ricordo della loro felicità perduta. Nulla va secondo i piani e, in seguito a un malinteso, Andrew si ritrova effettivamente alla tenuta Beauvillier, ma come maggiordomo in prova. Sperava di trovare pace e serenità nello scrigno del suo passato, ma si ritrova intrappolato tra Madame Beauvillier, una vedova i cui orari sono strani come le sue relazioni, Odile, la volitiva cuoca, Philippe, lo svitato custode che vive come un eremita in fondo al parco, e Manon, la giovane domestica il cui destino è stato messo in subbuglio. Da situazioni gioiosamente bizzarre a confidenze, da confronti a confessioni, Blake stringerà legami con tutti. Grazie a una caduta, a una parrucca, a un gatto, a un peluche logoro, a un'esilarante effrazione, a qualche segreto e a tanta speranza, l'uomo che pensava di non avere più nulla per cui vivere sta per ricominciare tutto da capo.