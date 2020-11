Michael J. Fox e l'imbarazzante première di "Ritorno al futuro" con Lady D: "Un incubo"

In un'intervista allo show televisivo di Jimmy Fallon. Michael J. Fox ha ricordato l'incontro con Lady Diana in occasione della première mondiale a Londra di "Ritorno al futuro" . La principessa era seduta accanto a lui durante la proiezione: un'emozione ma anche un momento che si trasformò in un incubo per l'attore. Fin dall'inizio del film gli scappava la pipì, che dovette trattenere per tutto il tempo per non alzarsi. Voltandole le spalle le avrebbe fatto uno sgarbo, infrangendo così il protocollo reale...

"Era seduta vicino a me. Le luci sono state spente, il film è iniziato e a quel punto mi sono reso conto che per quella piccola distanza tra noi sembrava a tutti gli effetti un romantico appuntamento con lei. E’ stato esilarante", ha raccontato Michael J. Fox, ospite al "The Tonight Show" per promuovere l’uscita del suo libro "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality", dove racconti i momenti più belli della sua carriera artistica ma anche quelli drammatici legati al morbo di Parkinson.

Cosa accadde dopo? "Il film è iniziato ed io dovevo andare a fare pipì. Quindi, per tutto il resto del film, sono rimasto seduto, in pratica a morire. Non potevo dirle niente e non potevo allontanarmi da lei perché non potevo passarle davanti o darle le spalle. Perciò fu soltanto un’agonia. Doveva essere la notte più bella di tutta la mia vita, ma è stata solamente un lungo incubo".

Intanto nel suo quarto libro autobiografico uscito in questi giorni negli Stati Uniti, Michael J. Fox si è detto pronto per ritirarsi dalle scene per la seconda volta (la prima avvenne nel 2000): il decorso del morbo di Parkison, con cui combatte da quasi trent'anni, è solo una delle ragioni: "Comincio ad avere difficoltà a pronunciare le parole e ripeterle una di seguito all'altra, ma queste sono solo l'ultima increspatura nel lago dei miei problemi",

