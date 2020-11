Michael J. Fox torna nei panni di Marty McFly per il rapper Lil Nas X

Dopo il successo di "Old Town Road", Lil Nas X è pronto a tornare con "Holiday" (disponibile dal 13 novembre). Nel teaser del video che accompagna il brano, si vede il rapper viaggiare nel tempo e atterrare nel Far West per diventare il nuovo Babbo Natale. Ad aiutarlo nell'impresa una guest star d'eccezione: Michael J. Fox. "Non andare nel 2020", gli consiglia il protagonista di "Ritorno al futuro" prima di vederlo sparire.

Il cameo rimanda al terzo capitolo della saga di "Ritorno al Futuro" (1990), in cui Marty e Doc finiscono nel Far West. Recentemente Michael J. Fox ha ammesso che il Parkinson, che gli fu diagnosticato nel 1991, nell'ultimo periodo sta avendo effetti devastanti sulla sua carriera: "Ha avuto per me un impatto devastante sulla memorizzazione, abilità cruciale per recitare. Mi devo continuamente esercitare a recitare scioglilingua per migliorare la mia dizione".

