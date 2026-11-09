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L'attore ha svelato un retroscena inedito sulle relazioni con Jeanne Tripplehorn e Kathleen Turner e il matrimonio con Catherine Zeta-Jones
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Michael Douglas ha deciso di raccontare ciò che per anni è rimasto lontano dai riflettori. A 82 anni, il celebre attore americano affida alla sua autobiografia "Una vita pazzesca" un bilancio personale senza troppi filtri, nel quale trovano spazio amori segreti, tradimenti, dipendenze, successi cinematografici e vicende familiari dolorose. Scritto insieme a Shane Salerno e Michael Fleming Jr. il volume è un racconto nel quale Douglas ripercorre oltre mezzo secolo di carriera e affronta anche gli aspetti più controversi della propria esistenza. Una confessione che, come spiega lui stesso, ha potuto scrivere soltanto dopo la scomparsa del padre Kirk.
Tra le pagine destinate a far discutere maggiormente ci sono quelle dedicate a Basic Instinct, il thriller del 1992 diventato un cult del cinema internazionale. Per anni l'attenzione del pubblico si è concentrata sul presunto coinvolgimento sentimentale tra Michael Douglas e Sharon Stone, protagonisti di alcune delle scene più celebri della pellicola. L'attore, però, offre una versione completamente diversa dei fatti. Secondo il suo racconto, la relazione nata durante le riprese non riguardava Stone, bensì Jeanne Tripplehorn, interprete della psichiatra Beth Garner.
Douglas racconta di essersi innamorato profondamente della collega, nonostante la differenza d'età e la situazione matrimoniale ancora formalmente in essere. La donna, inizialmente, avrebbe mostrato qualche esitazione proprio perché lui era sposato. L'attore le avrebbe però spiegato che il rapporto con la moglie era ormai arrivato al capolinea. La frequentazione si trasformò in qualcosa di importante, tanto che Douglas arrivò a prendere seriamente in considerazione l'idea di lasciare la moglie. Alla fine, tuttavia, comprese che quella scelta non sarebbe stata quella giusta. La relazione con Tripplehorn si concluse con la fine delle riprese del film.
Un'altra confessione sorprendente riguarda Kathleen Turner, con la quale Douglas condivise il set della commedia d'avventura All'inseguimento della pietra verde, uscita nel 1984. Per decenni i due non avevano mai confermato le indiscrezioni su un possibile legame sentimentale. Nell'autobiografia, invece, l'attore decide di raccontare apertamente quanto accaduto: tra lui e Turner sarebbe nata una relazione passionale, sviluppatasi gradualmente da una forte amicizia professionale. Douglas descrive la collega come una donna brillante, ironica e affascinante.
Nel libro ricorda anche gli incontri clandestini durante le riprese in Messico, quando raggiungeva di nascosto la stanza d'albergo dell'attrice dopo le giornate di lavoro. All'epoca era ancora sposato con Diandra Luker, ma il loro matrimonio attraversava una fase particolarmente difficile. La situazione cambiò quando la moglie raggiunse il set e Turner si rese conto che il legame matrimoniale non era ancora ufficialmente terminato. La relazione si interruppe, ma non l'affetto tra i due attori. Anche in occasione del successivo film, Il gioiello del Nilo, il loro rapporto continuò, sebbene su basi differenti. Turner, commentando oggi le rivelazioni, ha manifestato sorpresa per l'attenzione riservata a una vicenda di tanti anni fa, confermando comunque il proprio affetto nei confronti dell'ex collega.
Nel libro trova spazio anche il rapporto professionale con Glenn Close, protagonista insieme a Douglas di Attrazione fatale, uno dei film più rappresentativi della sua carriera. L'attore ricorda l'esperienza sul set con grande stima per la collega, sottolineandone il carisma e la sicurezza personale. Non mancano, però, episodi curiosi legati alla lavorazione delle scene più intense. In particolare, Douglas racconta alcuni momenti complicati durante le riprese delle sequenze intime e di quelle fisicamente più impegnative. Una scena nella quale il suo personaggio scaraventava quello interpretato da Close contro una parete finì addirittura per provocare all'attrice una commozione cerebrale.
Tra le relazioni più importanti della sua esistenza, un posto speciale è naturalmente riservato a Catherine Zeta-Jones. Douglas racconta di averla notata per la prima volta attraverso uno schermo e di aver provato immediatamente un sentimento diverso da quelli vissuti in precedenza. I due si incontrarono nel 1998 a Deauville, in Francia. Lui aveva 53 anni, lei 28. Il primo approccio, tuttavia, non fu particolarmente fortunato: l'attore ammette di essere stato troppo diretto, tanto da provocare una reazione poco entusiasta da parte dell'attrice. La storia prese successivamente una piega diversa. Quando Zeta-Jones gli chiese di impegnarsi in una relazione esclusiva, Douglas decise di chiudere le altre frequentazioni che aveva in quel periodo. Il matrimonio arrivò nel novembre del 2000. Anche il loro rapporto attraversò momenti difficili, compresa una separazione nel 2013. Douglas racconta di non aver mai smesso di credere nella possibilità di ritrovare un equilibrio con la moglie e descrive l'incontro con Catherine come uno degli eventi che hanno segnato una svolta nella sua vita.
Oltre alle confessioni sentimentali, Una vita pazzesca affronta una questione molto più profonda: il rapporto complesso tra Michael e suo padre Kirk Douglas, leggendario protagonista di Spartacus. Crescere accanto a una delle icone più importanti della storia di Hollywood non fu semplice. Michael descrive Kirk come un uomo carismatico ma spesso distante, autoritario e incline a comportamenti aggressivi. Un padre dal quale ha cercato per anni di emanciparsi, costruendo una propria identità personale e professionale.
Il peso del cognome Douglas rappresentò contemporaneamente un privilegio e una responsabilità. L'attore racconta quanto sia stato difficile trovare una strada autonoma, senza essere continuamente confrontato con la fama e il talento del genitore. Soltanto con il passare degli anni sarebbe riuscito a elaborare quel rapporto e ad arrivare al perdono. Una riflessione che coinvolge anche la sua esperienza di padre, soprattutto nel rapporto con Cameron, il figlio che ha affrontato gravi problemi di dipendenza e una detenzione legata alla droga.
L'autobiografia ripercorre anche le tappe fondamentali della carriera cinematografica di Douglas. Prima di diventare una star internazionale, l'attore si fece conoscere grazie alla televisione, soprattutto con la serie Le strade di San Francisco, nella quale recitò accanto a Karl Malden. La svolta arrivò nel 1975, quando produsse Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il film conquistò l'Oscar come miglior pellicola e segnò un passaggio fondamentale nella sua carriera. Il 1987 fu invece l'anno della consacrazione definitiva come attore. A pochi mesi di distanza uscirono Attrazione fatale e Wall Street, due pellicole destinate a lasciare un segno nella cultura popolare. Per Gordon Gekko, il personaggio di Wall Street, Douglas conquistò l'Oscar come miglior attore protagonista.
Tra le confessioni più personali ci sono quelle relative agli anni della giovinezza e ai comportamenti autodistruttivi che hanno accompagnato alcune fasi della sua vita. Douglas ammette di aver avuto un rapporto problematico con alcol e sostanze stupefacenti. Racconta anche di aver frequentato ambienti legati allo spaccio di marijuana durante gli anni universitari e di aver vissuto periodi caratterizzati da consumi eccessivi di alcol e cocaina. Non nasconde neppure le difficoltà attraversate dalla sua famiglia. La morte del fratello Eric per overdose accidentale e i problemi di dipendenza del figlio Cameron sono ferite che hanno lasciato un segno profondo.
L'attore torna anche sulle polemiche del 1992, quando si diffuse la notizia di un suo ricovero in una struttura specializzata. Douglas precisa che il percorso terapeutico riguardava le dipendenze da alcol e droghe, respingendo le ricostruzioni che lo avevano associato a una presunta dipendenza dal sesso.
Uno dei capitoli più intensi del libro è quello dedicato alla malattia. Nel 2010 a Douglas venne diagnosticato un tumore alla lingua in fase avanzata, una prova che cambiò radicalmente il suo modo di guardare alla vita. L'attore racconta di aver inizialmente preferito parlare pubblicamente di un tumore alla gola, temendo che la diagnosi reale potesse avere conseguenze sulla sua immagine e sul suo aspetto fisico. La battaglia contro il cancro rappresentò un punto di svolta. Dopo anni trascorsi tra eccessi, ambizioni e difficoltà personali, Douglas cominciò a dare maggiore importanza agli affetti e alle cose essenziali. La malattia, anziché abbatterlo definitivamente, gli avrebbe permesso di ripensare alle proprie priorità e di affrontare l'esistenza con uno spirito completamente diverso.
L'autobiografia racconta anche episodi particolarmente inquietanti. Douglas ricorda di aver ricevuto minacce durante la propria carriera e di essere stato avvertito, in occasione di una cerimonia del 1992, di un possibile attentato con un ago contaminato dal virus dell'HIV. Nonostante l'allarme, decise di partecipare comunque all'evento e di salire sul palco per consegnare un premio a Jodie Foster.