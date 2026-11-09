Tra le confessioni più personali ci sono quelle relative agli anni della giovinezza e ai comportamenti autodistruttivi che hanno accompagnato alcune fasi della sua vita. Douglas ammette di aver avuto un rapporto problematico con alcol e sostanze stupefacenti. Racconta anche di aver frequentato ambienti legati allo spaccio di marijuana durante gli anni universitari e di aver vissuto periodi caratterizzati da consumi eccessivi di alcol e cocaina. Non nasconde neppure le difficoltà attraversate dalla sua famiglia. La morte del fratello Eric per overdose accidentale e i problemi di dipendenza del figlio Cameron sono ferite che hanno lasciato un segno profondo.