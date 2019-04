Messner contro il concerto di Jovanotti a 2.000 metri: "Qui si cerca il silenzio"

Nel suo prossimo tour estivo Jovanotti ha annunciato anche un concerto a 2.275 metri d'altezza, sulla cima di Plan de Corones in Val Pusteria, in Alto Adige. Ma all'evento, in programma il 24 agosto, Reinhold Messner dice no e dichiara: "Non posso vietarlo, ma se potessi lo farei".

Quello spettacolo "non ha senso in montagna, lo si dovrebbe fare altrove" secondo il grande alpinista, come scrive "Repubblica", che ha raccolto le sue dichiarazioni sulla vicenda. Proprio lassù, a Plan de Corones, il re degli Ottomila ha uno dei suoi musei dedicati alla storia dell'alpinismo.



"Iniziativa inadatta all'ambiente" - L'alpinista precisa che la sua critica non è diretta a "Jovanotti come artista, non lo conosco bene", ma semplicemente all'iniziativa in sè, che giudica assolutamente inadeguata alla localizzazione. "Mi sembra insensato - afferma - fare un concerto in cima alla nostra montagna d'estate. Semplicemente perché non è una cosa necessaria. Se fossi l'unico proprietario di Plan de Corones, non autorizzerei mai né tanto meno organizzerei un concerto di questo tipo. Sto provvedendo a comunicare il mio disappunto alle funivie del comprensorio Kronplatz".



"Rispettare le montagne e il loro silenzio" - Su un suo libro, "Salvate le Alpi", Messner aveva scritto che le nostre montagne vanno rispettate "per ciò che rappresentano: una riserva d'acqua e di quiete, un luogo libero dove dedicare tempo alla cura dello spirito". Così a Lorenzo Cherubini manda questo messaggio: "In montagna di va a cercare il silenzio e io mi batto per questo, per la difesa delle nostre montagne anche da un approccio sbagliato. Con il mio museo voglio portare qui, sulla vetta dell'altopiano, la cultura della montagna, non le masse rumorose. Questo concerto porta inquinamento acustico e una presenza eccessivamente invadente. Non è necessario".