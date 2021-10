Meghan Markle diventa materia di studio in una scuola di Londra

La buona e la cattiva, la principessa ideale - mai fuori le righe - e la ragazza ribelle che arriva dal mondo dello spettacolo. È questo il racconto che spesso i media inglesi hanno costruito delle due protagoniste della famiglia reale. Non solo, le discriminazioni che Meghan avrebbe subito a corte, a partire dalle accuse di razzismo che la stessa attrice ha denunciato durante la tanto chiacchierata intervista di Oprah Winfrey.

Per questi e altri motivi, la prestigiosa e costosa scuola di Catford, quartiere nel sud di Londra (la retta annuale si aggira sui 20mila euro), ha deciso di far studiare ai suoi alunni le esperienze di vita a corte di Meghan nell'ambito di un corso introdotto in risposta alla grande risonanza mediatica avuta dal movimento Black Lives Matter.

Il ciclo di lezioni tratterà, oltre al caso di Meghan, di tematiche sempre più sentite come quella delle microaggressioni a sfondo razzista e spesso non riconosciute come tali. Per l'importanza degli argomenti, sebbene la scuola includa tutti i gradi scolastici - dall'asilo al liceo -, il corso sarà riservato agli studenti che abbiano compiuto 13 anni.

Tra tutti i rumors sui presunti atteggiamenti razzisti di cui sembrerebbe essere stata vittima la duchessa di Sussex è difficile dimenticare l'ormai celebre intervista di Oprah alla coppia iin dolce attesa. Tra le tante indiscrezioni una sembrò segnare la rottura definitiva con i reali: "Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza", spiegò in quell'occasione la duchessa, aggiungendo che alle loro domande sul perché, la risposta fu un irrimediabile "non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle".