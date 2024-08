Megan Thee Stallion in "Mamushi" è una... vipera affascinante e letale

Nuovo video per Megan Thee Stallion, la star americana dell'hip hop che ha pubblicato pochi mesi fa il nuovo album "Megan". E' uscito "Mamushi", che vede la rapper collaborare con l'artista giapponese Yuki Shiba, già conosciuto come KOHH. Un video a tinte forti, dove Megan è ragazza di una spa (ma molto più probabilmente una casa d'appuntamenti) giapponese frequentata da criminali, e nei momenti topici si trasforma in un gigantesco serpente pronto a stritolare i suoi clienti/vittime. E nel video Megan non lesina a mostrarsi in tutta la sua avvenenza.