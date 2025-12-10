Maroon 5, unica data in Italia del tour mondiale

Dopo oltre due decenni e oltre 100 milioni di dischi venduti, i Maroon 5, infatti, rimangono degli habitué delle classifiche continuando a far evolvere il loro sound attraverso influenze R&B, pop e hip-hop, pur mantenendo il loro status di una delle più grandi band del pop moderno. Grazie ad album come "Songs About Jane" (disco di debutto che diede il via al successo mondiale trainato da hit come "This Love, She Will Be Loved" e "Sunday Morning"), "It Won't Be Soon Before Long" (multi-platino che conteneva il singolo Makes Me Wonder), "Overexposed", "V", "Red Pill Blues", "Jordi" e "Love Is Like" da cui sono stati estratti successi globali come Moves Like Jagger, Animals, Sugar, Girls Like You, Memories e Payphone, i Maroon 5 hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo senza dimenticare collaborazioni con grandi nomi tra cui Cardi B, Megan Thee Stallion, Kendrick Lamar, Rihanna, Lisa, Wiz Khaiifa, Lil Wayne (e molti altri) oltre a grandi tour e momenti diventati ormai iconici come l'esibizione durante l'intervallo del Super Bowl LIII nel 2019.