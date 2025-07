Marky Ramone torna in Italia con lo spirito immortale del punk rock: "La musica dei Ramones è ancora attuale e unica"

Hai iniziato a suonare con i Ramones a partire dal 1978. In quali canzoni pensi ci sia maggiormente il tuo contributo alla musica della band?

Sono molto orgoglioso della scrittura di "Road to ruin", il mio primo album con I Ramones. "I wanna be sedated" e "I just want to have something to do" sono due grandi pezzi. Il mio stile batteristico era più duro di quello di Tommy, prima che mi unissi a loro. Come ho già detto, avevo suonato nei Dust, che era una band heavy metal e in seguito con Richard Hell and the Voidoids che erano più jazzy. Ma quando sono entrato nei Ramones ho cercato di seguire lo stile di Tommy, integrandolo con il mio contributo personale.