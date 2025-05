Magnolia Estate festeggia 20 anni: dai Primal Scream ai Morcheeba in cartellone

A inaugurare la ventesima stagione estiva, il 17 maggio andrà in scena l'opening Party "I Nostri Primi Vent'Anni". Protagonisti saranno i The Bloody Beetroots, duo italiano fondato da Sir Bob Cornelius Rifo, celebre per i suoi set energici che fondono punk, electro e dance-punk e per le collaborazioni con artisti internazionali, affiancati da Whitemary, dj e producer esponente di spicco della scena techno milanese, riconosciuta per le sue selezioni oscure e fluide tra minimal e tech-house, Evissimax, dj italo-nigeriana residente a Milano, nota per il suo ghetto-techno che mescola afro, jersey club, rave, techno ed electro con set ipnotici; e Loner Tennis Club, duo elettronico tra Milano e Torino che unisce melodie sognanti con bassi garage e ritmi breakbeat.