Circolo Magnolia, via alla stagione invernale con Omar Souleyman, DIVV e Chelsea Wolfe

Dopo aver infiammato l'estate milanese, il Circolo Magnolia di Segrate (Mi) riparte con la stagione invernale al chiuso. Punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica, offrirà per il periodo che va da fine ottobre a maggio un programma fitto e variegato senza tregua tra concerti, party a tema ed eventi speciali per una selezione artistica ricercata e diversificata. Tra i nomi più attesi della stagione invernale ci saranno DIIV, Tchami, The Strumbellas, Laura Jane Grace, Hudson Mohawke, Chelsea Wolfe e molti altri. Non mancheranno le serate a tema come il Fluo Party o il Berlin Calling oltre alle speciali notti Trashick.