Marina Occhiena ricorda il "Baffo" dei Ricchi e Poveri: "È soprattutto grazie a lui se è avvenuta la reunion"

"È stato un grande dispiacere, era proprio un amico". Ospite a "Verissimo", Marina Occhiena ricorda il suo ex compagno dei Ricchi e Poveri: Il "Baffo" Franco Gatti, scomparso nell'ottobre 2022.

"È stato il primo con cui ho riallacciato i rapporti", ricorda la cantante, che aveva lasciato la band nel 1981, per ritrovarla quasi quarant'anni dopo, in occasione del Festival di Sanremo 2020.

"In realtà, è soprattutto grazie a lui se è avvenuta la reunion. Se avesse detto di no alla proposta di Danilo Mancuso, non ci sarebbe stata", ammette Occhiena. "Poi si è aggravato e se n'è andato, lasciandoci il suo bel ricordo".