Natale amaro per Mariah Carey: dopo 7 anni si è lasciata con Bryan Tanaka

Natale è un momento magico per Mariah Carey, ma quest'anno l'ha passato per la prima volta da sola dopo sette anni.

Rottura serena: "Tempo inestimabile trascorso insieme" Nonostante l'archiviazione del processo per plagio, il Natale di Mariah Carey non è stato del tutto sereno. La popstar e il ballerino Bryan Tanaka si sono infatti detti addio. Una separazione tranquilla, almeno a quanto si evince dal tono usato dal ballerino sui social per annunciare la rottura: "Cari amici e fan, con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale riguardante la mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette anni straordinari insieme. La nostra decisione di intraprendere percorsi diversi è reciproca. Mentre percorriamo questi viaggi separati, lo facciamo con profondo rispetto e una travolgente senso di gratitudine per il tempo inestimabile che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche rimarranno impressi nel mio cuore per sempre."

Chi ha avuto due gemelli da Mariah Carey Tanaka ha aggiunto un pensiero anche per i suoi gemelli di 12 anni della Carey, Monroe e Moroccan, avuti da Nick Cannon: "La dedizione di Mariah alla sua famiglia e il suo impegno per il suo mestiere ci hanno ispirato durante il nostro viaggio condiviso. Voglio esprimere il mio amore e apprezzamento per Mariah e i suoi incredibili figli, il cui calore e gentilezza hanno arricchito la mia vita in modi che le parole non possono catturare."