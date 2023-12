Mariah Carey, un Natale da numero uno in classifica ma... single

La sua "All I Want For Christmas Is You" conquista nuovamente la vetta negli Usa ma dopo 7 anni la storia con Tanaka sarebbe giunta al capolinea

Se qualcuno avesse avuto qualche dubbio a certificarlo c'è il ritorno della sua " All I Want For Christmas Is You " al numero uno in classifica negli Stati Uniti. La canzone, ormai un classico a tutti gli effetti, nelle settimane scorse era stata scavalcata fermandosi al secondo posto, ma ora ha riguadagnato la vetta. Però per Mariah non tutto è gioia e festa: sembrano infatti confermate le voci secondo le quali sarebbe finita, dopo sette anni la sua storia con il ballerino Bryan Tanaka .

A dare la notizia della fine della relazione tra i due è stato PageSix. Ormai da settimane si rincorrevano voci di una crisi tra i due e Mariah Carey era stata anche immortalata mentre faceva shopping tutta sola ad Aspen. Adesso una fonte avrebbe confermato a PageSix la rottura, spiegando anche le motivazioni: Tanaka vorrebbe una famiglia, con tanto di figli, un desiderio che la Carey, 54 anni contro i 40 del ballerino, non si sentirebbe di condividere. D'altro canto gli indizi di una separazione erano diversi: l'ultima uscita pubblica insieme risale addirittura a marzo, e Tanaka ha diserato anche tutti i concerti del recente tour di Mariah "Merry Christmas One And All!", conclusosi trionfalmente al Madison Square Garden di New York, quando si è esibita insieme ad Ariana Grande e Jennifer Hudson).

Una regina alla Casa Bianca E così per Mariah le gioie natalizie per ora restano confinate ai successi discografici e mondani. Come la visita fatta alla Casa Bianca pochi giorni fa, quando ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Insieme alla Carey c'era la sua coppia di gemelli dodicenni, Moroccan e Monroe. Con indosso un miniabito scintillante e una giacca abbinata per dare un tocco natalizio, Mariah si è fatta fotografare anche con Kamala Harris e il marito Doug Emhoff.