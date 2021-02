La sorella di Mariah Carey chiede risarcimento milionario: "Umiliata pubblicamente"

Da anni Mariah Carey e la sorella Alison non si parlano e adesso a discutere delle questioni familiari saranno i legali in tribunale. A quanto riporta Tmz, infatti, Alison ha chiesto 1,25 milioni di dollari alla sorellina famosa dopo che nella sua autobiografia "The Meaning of Mariah Carey" l'ha accusata di abusi nei suoi confronti. Parole pesantissime e a suo dire infondate, che le hanno provocato un grave stress emotivo.