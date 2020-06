Margot Robbie è la star più stacanovista di Hollywood: 19 film in 5 anni

Ha solo 29 anni, ma ha già una carriera cinematografica alle spalle da attrice veterana. Margot Robbie è la star più stacanovista di Hollywood. Negli ultimi cinque anni ha lavorato a ben 19 film. I suoi ruoli più importanti e conosciuti sono stati quelli in film come "Once Upon a Time a Hollywood", "Bombshell", "Mary Queen of Scots" e "Tonya", titoli che hanno ottenuto nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA Awards. Una vera "Bomba"... bella, brava e vulcanica.

La classifica degli attori più "attivi" di Hollywood è emersa da una ricerca fatta da PartyCasino "The Hardest Working Actors in Hollywood", che vede Margot, prima donna nella top five, al quinto posto generale, battuta solo da Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Brad Pitt e Will Ferrell.

Tra le donne la Robbie si colloca prima di Nicole Kidman e Natalie Portman rispettivamente seconda e terza nella lista delle attrici più impegnate.

Nata nel Queensland, in Australia il 2 luglio 1990 e figlia di genitori scozzesi, Margot Elise Robbie ha cominciato a recitare nel 2008 nella soap opera Neighbours per la televisione australiana, il suo trampolino di lancio per il successo.

Il grande salto per la bella attrice è arrivato nel 2013 con "The Wolf of Wall Street", pellicola diretta da Martin Scorsese, che si rivela il più grande successo in termini commerciali per il regista e per Robbie, che viene particolarmente apprezzata dalla critica, soprattutto per via della perfetta pronuncia assunta per ricreare l'accento di Brooklyn.

Da allora nessuno l'ha più fermata. Negli ultimi cinque anni la star di "Birds of Prey" (uscito poco prima che scoppiasse la pandemia, ndr) ha recitato in 15 lungometraggi, ha avuto un cameo in due film, ha lavorato come come produttrice in un film e ha recitato in un cortometraggio.

Tra i film più noti "The Legend of Tarzan" (2016), "Suicide Squad" (2016),

"Vi presento Christopher Robin" (2017), "Tonya" (2017), "C'era una volta a... Hollywood" (2019), "Bombshell" - La voce dello scandalo, (2019) e "Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn"(2020).



