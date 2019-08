Kidman, Theron e Robbie, tre bionde fanno "Bombshell": il trailer del film sulle donne di Fox News

Nell'era di #MeToo ecco arrivare quindi un nuovo progetto cinematografico, che esplora il dietro le quinte di uno dei colossi delle notizie via cavo, Fox News appunto, un impero tra i più potenti e controversi d'America, mettendone in evidenza luci, ma soprattutto ombre. Quelle che oscurano il suo famigerato fondatore e amministratore delegato Roger Ailes.



Al centro della storia le tre donne, dipendenti della Fox News, una produttrice associata, ruolo di finzione rivestito da Margot Robbie, la famosa giornalista Megyn Kelly (Charlize Theron) e l’ex conduttrice di Fox News Gretchen Carlson (Nicole Kidman), che qualche anno fa decisero di dire no alla cultura maschilista imperante nella redazione portando, nel 2016, alle dimissioni del suo fondatore Roger Ailes, interpretato da John Lithgow. Ad innescare la "bomba" e far partire lo scandalo le denunce per molestie sessuali dell’ex conduttrice Gretchen Carlson. Ailes, morì nel 2017, un anno dopo le sue dimissioni e dopo l'ondata di denunce che seguirono quella della Carlson.



Alla sceneggiatura Charles Randolph (La Grande Scommessa), alla produzione troviamo invece A.J. Dix, Megan Ellison, Beth Kono, Margaret Riley, la Theron, Roach e Randolph. Il film uscirà a dicembre nelle sale americane.