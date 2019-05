Charlize Theron, nuovo look e rivelazioni shock: "A 20 anni mi drogavo e giravo zaino in spalla... "

Ha cambiato drasticamente colore di capelli, passando dal biondo al al castano, ed ora eccola con la frangetta corta e molte rivelazioni da fare sul suo passato.

"Durante i miei 20 anni volevo uscire dal mio sistema, provare il mondo, le droghe, nuovi luoghi. Ho viaggiato in Turchia per quattro mesi con uno zaino ...".

Poi intorno ai 30 anni l'attrice ha cominciato a sottoporsi a terapia: "Le ragioni avevano molto a che fare con la mia vita in Sud Africa e con la convivenza con un padre alcolizzato... La terapia mi ha fatto capire come arrivare in un posto dove poter creare una vita per i miei figli".



La star ammette anche che la terapia l'ha aiutata a canalizzare la sua natura ossessiva nei ruoli di film di successo come "Atomic Blonde", "Mad Max: Fury Road" e "Monster". Tuttavia, ha rivelato che lotta ancora con un Disturbo Ossessivo-Compulsivo: "Devo organizzare le cose che posso vedere: armadi, cassetti... Così da sentire di avere sotto controllo anche le cose che no posso vedere...".

A 43 anni la Theron ammette comunque di essere orgogliosa di essere una mamma instancabile e di essere contenta di aver vissuto: "Non si può arrivare ad 80 anni e sul letto di morte chiedersi cosa sarebbe potuto succedere se... Se morirò domani, sono in pace con ciò che sono diventata nella mia vita e con ciò che ho fatto".