Charlize Theron: “Single da 10 anni e scandalosamente disponibile”

Bella da paura! Charlize Theron, considerata una delle donne più belle del mondo, non riesce a fidanzarsi. Sembra un paradosso, eppure come l'attrice ha confermato in un'intervista a Entertainment Tonight, fatica ad avere una relazione amorosa perché nessun uomo si fa avanti con lei. "Sono single da 10 anni", ha detto, "Non è una cosa tanto improbabile. Qualcuno dovrebbe tirare fuori gli attributi e farsi avanti. Sono scandalosamente disponibile!".