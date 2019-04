Charlize Theron: "Mio figlio Jackson si sente una femmina e io lo assecondo"

"Ho pensato che fosse un ragazzo, finché non mi ha guardato negli occhi, quando aveva tre anni, dicendomi: Non sono un ragazzo!", così Charlize Theron, 43 anni , rivela, per la prima volta, in un'intervista pubblicata dal Daily Mail, che ha allevato il suo primo figlio adottivo, Jackson di 7 anni, come una bimba. L'attrice, che ha anche un'altra figlia adottiva di 3 anni ha aggiunto: "Ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e veder prosperare...."

Gonne e scarpe rosa, capelli lunghi e treccine, con cui spesso Jackson è apparso negli scatti rubati dai paparazzi, avevano scatenato già molte perplessità negli ultimi anni, su come Charlize Theron stesse allevando il suo figlio più grande.



L'attrice di Hollywood, che ha adottato Jackson nel 2012 e una bimba di nome August nel 2015, ha quindi affrontato l'argomento per la prima volta, con molta serenità: "Non spetta a me decidere chi sono e chi vorranno essere, né dove, nel mondo, riusciranno a ritrovarsi mentre crescono...". E ha anche aggiunto: " "Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere...Farò tutto quanto è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e siano protetti in questo".