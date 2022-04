Margot Robbie è Barbie nella prima foto ufficiale del film

Greta Gerwig

Ryan Gosling

America Ferrera

Michael Cera

Will Ferrell

dirige il film sull’iconica bambola, dopo il grande successo ottenuto da "Piccole Donne" che ha conquistato sei candidature agli Academy Awards e una vittoria come Migliori costumi. Da non sottovalutare poi l'intero cast: il ruolo di Ken, storico fidanzato di Barbie, sarà interpretato da. Accanto a lui troveremo anche("Ugly Betty"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live"), Simu Liu ("Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Alexandra Shipp ("tick, tick, …Boom!"),("Juno") e Ariana Greenblatt ("Avengers: Infinity War").sarà invece l’amministratore delegato dell’azienda di giocattoli al centro del film.

“Il marchio e il nome stesso fanno immediatamente pensare alla gente: 'Oh, Margot interpreta Barbie, so già cosa sarà', ma il nostro obiettivo invece è: 'Qualunque cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di totalmente diverso – la cosa che non sapevi di volere' aveva raccontato Margot Robbie, anche produttrice del film, in un'intervista a The Hollywood Reporter.

