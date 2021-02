Margot Robbie cambia look, la bionda più "bombshell" di Hollywood diventa bruna

Storicaménte bionda, anzi biondissima, Margot Robbie sconvolge i fan con un nuovo look. La bella attrice si è infatti trasformata in una affascinante mora dal taglio ondulato a caschetto. Diventata un vera e propria sex symbol del cinema grazie alle sue interpretazioni in film come "The Wolf of Wall Street", "C'era una volta in America" e "The Bombshell", la star australiana è stata immortalata sul set del nuovo film di David O. Russell, insieme ad uno dei pezzi da novanta, suoi co-protagonisti: Robert De Niro.