"Sto bene al mare", Marco Mengoni con Sayf e Rkomi per un singolo fuori dagli schemi

La produzione firmata da Dibla, Jiz e Giovanni Pallotti accompagna e amplifica questo dualismo. L'estate di Marco Mengoni vedrà il suo attesissimo ritorno negli stadi italiani con 'Marco negli stadi 2025' dopo il tour completamente sold out del 2023. Con 500mila biglietti già venduti e numerosi sold out - tra cui Napoli, Bari, le prime date di Bologna e Milano e la seconda data di Messina - il tour vedrà il cantautore protagonista di dodici grandi spettacoli nelle principali città italiane: si partirà da Napoli il 26 giugno (Stadio Diego Armando Maradona - sold out) - dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro il 21 giugno (Stadio Comunale G. Teghil) - e proseguirà il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall'Ara - il 5 luglio sold out), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro - il 13 luglio sold out), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola - sold out) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo - 24 luglio sold out). Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation.