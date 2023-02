Al cinema "Marcel the Shell", l'animazione candidata agli Oscar 2023

Marcel è un'adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive un'esistenza allegra con la nonna Connie e il loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un'affollata comunità di molluschi, ma ora sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale.

La conchiglietta star di Youtube al cinema

Il film trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Dean Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai. Il film è stato presentato con grande successo in apertura ad "Alice nella città".