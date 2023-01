"Golden Globe 2023", tutti i premiati per il cinema

TUTTI I PREMI

Miglior regia di un film - Steven Spielberg, "The Fabelmans"

Miglior sceneggiatura di un film - "Gli spiriti dell'isola"

Miglior film comico o musical - "Gli spiriti dell'isola"

Miglior attrice in un film comico o musical - Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior attore in un film comico o musical - Colin Farrell, "Gli spiriti dell'isola"

Miglior film drammatico - "The Fabelmans"

Miglior attrice in un film drammatico - Cate Blanchett, "Tár"

Miglior attore in un film drammatico - Austin Butler, "Elvis"

Miglior attrice non protagonista in un film - Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Miglior attore non protagonista in un film - Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior film straniero - "Argentina, 1985"

Miglior film d'animazione - "Pinocchio"

Miglior canzone originale - “Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Miglior colonna sonora di un film - Justin Hurwitz, "Babylon"

Premio alla carriera - Eddie Murphy