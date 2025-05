La prima rappresentazione di 'Lazarus' ha avuto luogo il 7 dicembre 2015 al New York Theatre Workshop di Manhattan, e quella è stata anche l'ultima apparizione pubblica di Bowie, che sarebbe scomparso appena un mese dopo, il 10 gennaio 2016. A più di 50 anni dal romanzo originale "The Man Who Fell to Earth" di Walter Tevis (lo stesso autore del libro che ha dato origine alla fortunata serie televisiva "La regina degli scacchi / The Queen's Gambit"), e a 40 dall'omonimo film di Nicholas Roeg, che ha visto Bowie nella sua miglior prova come attore, l'artista britannico ha scelto di riprendere in Lazarus le fila dell'infelice storia del migrante interstellare Newton, costretto a rimanere sulla Terra.