I Maneskin fanno il pieno di entusiasmo a Torino: "Per noi è un nuovo inizio"

Il quartetto romano ha presentato uno show di quasi due ore, gran parte delle quali trascorse a tutto volume e con il piede sull'acceleratore. Un concerto costruito in gran parte sui brani del nuovo album " Rush! " ma in cui non sono mancati i successi come " Zitti e buoni ", " Beggin' " e " Coraline ". Ora il gruppo affronterà alcune date tra Olanda, Belgio, Germania e Francia per poi tornare in Italia dal 16 marzo.

Per i Maneskin dopo la prova del secondo disco è il momento dell'atteso tour nei palazzetti, più volte rimandato per il Covid e per i diversi impegni internazionali. Lo dice lo stesso Damiano al termine della serata: "Siamo emozionati perché per noi è come un secondo inizio, il primo tour vero qui dopo il Sanremo che ha cambiato tutto". Ed Ethan aggiunge: "Siamo in rodaggio, tempo due o tre date è tutto sarà perfetto"

Quel che è certo è che il "Loud Kids Tour" sicuramente mantiene quello che promette a partire dal titolo. "Loud" lo è di sicuro con volume per buona parte delle due ore di show al di sopra dei 100 decibel e un impatto sonoro che non lascia indifferenti. L'intento è chiaro: dimostrare quanto si sbaglino quelli che ritengono che la band si fregi quasi abusivamente dell'etichetta di rock band quanto si sbaglino.

Una produzione internazionale L'attacco è di quelli pensati per mettere subito in chiaro le cose: "Don't Wanna Sleep", "Gossip" e "Zitti e buoni" vengono sparate una dopo l'altra per scaldare i dodicimila del Pala Alpitour e riescono nell'intento. La produzione è importante ma al tempo stesso minimale. Niente visual, scenografie imponenti o effetti speciali da baraccone. Il palco è vuoto, con un fondo nero, con giusto la batteria di Ethan sopraelevata rispetto al resto e due schermi laterali, il minimo sindacale per vedere meglio le performance dei quattro. Il resto è affidato tutto a un'imponente struttura semovente di oltre 150 metri che regge i 300 corpi illuminanti dell'impianto luci appesi sopra le teste della band. In assetto base ricorda l'incrociatore imperiale di "Star Wars" salvo scomporsi e ricomporsi in continuazione creando nuove soluzioni per creare cascate di luci che inondano il gruppo in modo sempre diverso.

In apertura di concerto Damiano avverte il pubblico che parlerà poco perché si trova a disagio a incitare la gente in italiano, però con l’andare dello show non manterrà il suo proposito. A dire il vero non ci sarebbe nemmeno troppo bisogno di pungolare la gente a urlare e fare casino perché l'entusiasmo è palpabile e spontaneo. Tanto su "Beggin'", il brano del gruppo più ascoltato al mondo e che Damiano introduce come "la canzone che abbiamo suonato talmente tante volte che ha rotto il cazzo a noi e a voi", tanto sui brani di "Rush!" non pubblicati come singoli e quindi, in teoria meno noti. La formula del gruppo d'altro canto, con un strutture di canzoni assolutamente riconoscibili e basiche, permette di lasciarsi andare anche senza conoscere i pezzi a memoria. E in quanto all'esecuzione non c'è dubbio che i quattro sappiano tenere il palco con una carica di energia che tiene alta l'adrenalina dall'inizio alla fine.

Un pubblico di tutte le età "Gasoline", probabilmente il pezzo migliore di "Rush!" è accompagnato dall'unica vera trovata scenografica, ovvero delle colonnine in fiamme che compaiono prima dietro la batteria di Ethan e poi davanti al microfono di Damiano. Segue un momento intimo con Damiano e Thomas da soli su un palchetto secondario a cantare "Torna a casa" (unica superstite dall'album d'esordio "Il ballo della vita"), "Avere vent'anni" e "Amandoti". Quest'ultima, essendo un brano dei CCCP poi riportato al successo da Gianna Nannini, fa cantare con i lucciconi anche chi vent'anni non li ha più da un pezzo. Sì, perché le migliaia di spettatori che riempiono il palazzetto coprono diverse generazioni, in un range che spazia con naturalezza dai 10 ai 60 anni. Per recuperare i decibel persi con l'intermezzo acustico si riparte con un solo di Ethan e Victoria che, mentre dà il tempo ai due compagni di rientrare sul palco principale, fa da preludio a "I Wanna Be Your Slave" durante la quale Damiano prende in prestito da Billie Eilish il giochino di fare accosciare il pubblico per poi farlo saltare di colpo e scatenarsi sull'assolo di chitarra. Idea originale o meno che sia, il risultato è di grande effetto.