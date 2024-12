E sul fatto che non gli risponda più al telefono, Malena ha chiarito: "Mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo. Sono sicura che prima o poi anche Rocco, che ama molto la moglie e i figli, si deciderà a cambiare vita per i suoi cari. Io non sono pentita". L'ex pornostar pugliese non rinnega la sua carriera hard, che però era diventata molto impegnativa: "Fare la pornostar è difficilissimo. Devi essere pronta a tutto, ti devi sdoppiare. Io, ad esempio, ho avuto quattro uomini nella vita vera e forse centinaia sul set. Davanti alla macchina da presa ho fatto di tutto, anche hard core".