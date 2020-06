Madonna sfila con le stampelle alla protesta per la Black Lives Matter: "Non c'è Pace senza Giustizia"

Anche Madonna è scesa in piazza per protestare contro il razzismo nella marcia per la Black Lives Matter a Londra. La cantante, 61 anni, è stata vista tra la folla con tanto di stampelle a sostenerla a causa dei suoi problemi al ginocchio. Manifestanti in visibilio quando la star è stata riconosciuta e ha cantato con loro "No Justice No Peace".

Migliaia le persone che hanno manifestato sotto la pioggia per le strade di Londra e in tutto il mondo, a sostegno del movimento "Black Lives Matter" e per rendere giustizia a George Floyd. Tra loro, con grande sorpresa di tutti anche Madonna, che nonostante i suoi problemi al ginocchio ha voluto partecipare al corteo e si è fermata a parlare con molti manifestanti.

La star indossava una maglietta nera Nike con la scritta “Black Lives Matter”, pantaloni neri e occhiali da sole, senza una maschera protettiva. Anche se si è mescolata alla folla, diversi fan l'hanno avvistata e hanno insistito per scattare dei selfie con lei.

Poche ore dopo il tragico omicidio di George Floyd Madonna, da sempre in prima linea nella battaglia contro la diffusione indiscriminata delle armi negli Stati Unti, aveva condiviso il terrificante video della morte dell'afroamericano sulla sua pagina social scrivendo: "Questo deve finire !! A nessuno dovrebbe essere permesso di portare una pistola. Soprattutto poliziotti" e ha poi continuato con un durissimo attacco alla polizia: "Questo agente sapeva che lo stavano filmando e lo ha ucciso con arroganza e orgoglio. Fuck The Police. L'ho detto. Non mi interessa il politically correct, mi interessa la giustizia", concludendo “Dio ti benedica George Floyd. Mi dispiace tanto per te e la tua famiglia. E per tutti gli omicidi insensati che ti hanno preceduto. Finirà mai? "