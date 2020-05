Madonna provoca in lingerie: "Se vi scandalizza non me ne frega nulla"

Il tempo passa, ma Madonna non perde certo la voglia di provocare. Chiusa in casa durante il lockdown ha pubblicato su Instagram uno scatto bollente dietro l'altro. Con l'ultimo, ha raggiunto vette di sensualità al limite della censura social. Reggiseno trasparente che lascia vedere i capezzoli, tanga nero e posa sexy con tanto di inquadratura tattica... fin troppo, anche per i suoi follower che alle sue immagini audaci di sono ormai abituati. Ma a chi l'ha criticata, Lady Ciccone ha risposto per le rime: "Sono laureata all'Università di quelli a cui frega zero".

La foto condivisa da Madonna, che ha tutta l'apparenza di uno scatto amarcord, è opera del fotografo Steven Klein, con cui la pop star ha collaborato già nel 2003. Per molti si tratta di una reazione al recente furto di dati personali subito da uno studio legale newyorkese e che ha coinvolto, oltre alla Ciccone, anche Lady Gaga ed Elton John. Davanti alla richiesta di un riscatto di 21 milioni di dollari per non vedere pubblicati i propri scatti, Madonna avrebbe risposto a modo suo. Invece che nascondersi e pagare per evitare la violazione della sua privacy, avrebbe deciso di mostrarsi ancora più nuda e disinibita che mai.

"Gli stracci del mio guardaroba attuale", ha scritto a commento della foto bollente che la ritraeva in lingerie. Una pioggia di critiche si è abbatutta sulla sua testa da fan scandalizzati che hanno trovato l'immagine social troppo audace e di pessimo gusto. La pop star non si è lasciata abbattere e, più agguerrita che mai, ha modificato il post rivolgendosi con sarcasmo direttamente ai suoi detrattori: "Per quelli di voi che sono in qualche modo offesi da questa foto voglio che sappiate che mi sono laureata con successo nell'Università di quelli a cui frega zero. Grazie per essere venuti alla mia festa di laurea! Classe 2020".