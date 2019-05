Madonna: "Punita per aver compiuto 60 anni"

Uno sfogo decisamente amaro quello che Madonna ha rilasciato sulle pagine di Vogue Britain. "Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra" ha detto la pop star. "Ora è perché non sono giovane abbastanza. Sono punita per aver compiuto 60 anni". Ostacoli che comunque non sembrano arrestare la marcia di lady Ciccone, che ha annunciato l'imminente uscita del suo 14esimo album in studio, "Madame X" .

A Vogue Britain, l'artista ha raccontato di aver sempre avuto la sensazione di un dito puntato contro di sé: "Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra, che sia che non sono abbastanza carina, che non canto abbastanza bene, che non ho abbastanza talento, che non sono sposata abbastanza, e ora è così. Non sono abbastanza giovane. Quindi continuano a provare a trovare un gancio per impiccare il fatto che io sia viva. Ora sto combattendo l'ageismo, ora sono punita per aver compiuto 60 anni".



Nonostante si sia sempre impegnata ad aiutare e sostenere le donne, Madonna racconta di non essersi mai sentita supportata dal mondo femminile, e di non aver trovato modelli viventi. Il motivo? "Non ci sono modelli femminili per me, perché nessuno fa quello che faccio io. Sono mamma single di sei figli e continuo ad essere creativa, ad essere un'artista e ad essere attiva politicvamente, ad avere una voce, a fare quello che faccio. Voglio dire, non c'è nessuno nella mia posizione".