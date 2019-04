Madonna invita tutti nel mondo di "Madame X" per riprendersi lo scettro

Prima una grande "X" formata da più post, poi una descrizione di chi è "Madame X", e infine tre video, uno dei quali vede Madonna impegnata a declamare la descrizione stessa. Sono questi i primi indizi su "Madame X", un lavoro che si prospetta come maturo, ambizioso e ricercato, con un immaginario molto diverso dagli ultimi album della popstar, come l'ultimo "Rebel Heart" o il precedente "MDNA".



Ma chi è "Madame X". Nelle parole di Madonna è "un'agente segreto, che viaggia per il mondo, continuando a cambiare identità per combattere per la libertà e portando la luce nelle tenebre". Ma non è solo questo, è molto di più: un'insegnante di cha cha cha, una professoressa, un capo di Stato, una governante, una cavallerizza, una prigioniera. Ma le personalità di Madame X non finiscono qui: una studentessa, una maestra, un'infermiera, una cantante di cabaret, una santa e una puttana. Che dire? Di carne al fuoco ce n'è tanta e le immagini di corredo al recitato (oltre a un breve accenno di una canzone che si sente) non fanno che rendere tutto più intrigante. Chissà che all'Eurovision Song Contest, il 18 maggio, Madonna non sveli già qualcuna delle molteplici personalità di Madame X...