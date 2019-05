Billboard Awards: Madonna si fa "in 5", Drake entra nella storia

Grande spettacolo all'MGM Garden Arena di Las Vegas per l'assegnazione dei Billboard Awards 2019 . Mattatore assoluto della serata è stato Drake , che ha portato a casa 12 statuette, cosa mai riuscita a nessuno prima d'ora. C'era grande attesa per l'esibizione di Madonna e la popstar non ha deluso: insieme a Maluma ha presentato il nuovo singolo " Medellin " con una performance spettacolare, nella quale è stata anche affiancata da 4 ologrammi di se stessa.

Sicuramente il momento più atteso pur all'interno di tante esibizioni di peso. Tra queste quelle di Mariah Carey, dei BTS con Halsey, i Jonas Brothers, Khalid e Taylor Swift, che ha presentato anche lei il suo nuovo singolo "Me" insieme ai Panic! at the Disco. Particolarmente suggestivo il momento in cui 4 ologrammi di Madonna, altrettante incarnazioni della "Madame X" protagonista del suo prossimo album, sono emerse dal nulla per ballare accanto a lei.

I PREMI

Miglior artista: Drake

Migliore artista nuovo: Juice WRLD

Billboard Chart Achievement Award: Ariana Grande

Miglior artista maschile: Drake

Miglior artista femminile: Ariana Grande

Miglior duo/gruppo: BTS

Miglior artista Billboard 200: Drake

Miglior artista Hot 100: Drake

Miglior artista per una canzone in streaming: Drake

Miglior artista per una canzone venduta: Drake

Miglior artista per canzoni radiofoniche: Drake

Miglior artista social: BTS

Miglior artista in tour: Ed Sheeran

Miglior artista R&B maschile: The Weeknd

Miglior artista R&B femminile: Ella Mai

Miglior tour R&B: Beyoncé & Jay-Z

Miglior artista rap: Drake

Miglior artista rap maschile: Drake

Miglior artista rap femminile: Cardi B

Miglior tour rap: Beyoncé e Jay-Z

Miglior artista country: Luke Combs

Miglior album rap: Drake - "Scorpion"

Miglior album Billboard 200: Drake - "Scorpion"

Miglior album R&B: XXXTentacion - "17"

Miglior canzone in streaming: Drake - "In My Feelings"