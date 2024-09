Lutto per Madonna, è morta la matrigna Joan Ciccone

Joan Ciccone era apparsa in un alcuni documentari su Madonna tra cui "I'm Gonna Tell You a Secret" e un episodio televisivo di "Biography". Come la figliastra famosa, Joan è nata e cresciuta nel Michigan e ha aperto un asilo nido, che ha gestito per circa vent'anni. Insieme al marito Silvio aveva inoltre avviato un'attività vinicola, fondando e gestendo la Ciccone Vineyard and Winery. La donna si era buttata a capofitto nell'impresa, occupandosi in prima persona della piantagione, della raccolta e delle degustazioni. Era inoltre una grande appassionata di moda e antiquariato.