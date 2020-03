Madonna cade durante il concerto: "Questa bambolina rotta ha bisogno di riposo"

Nuova tegola sullo sfortunato tour di Madonna. La popstar si è infatti infortunata, dopo una brutta caduta durante un concerto a Parigi. "Sono finita a terra dopo che una sedia mi è stata tolta per sbaglio e sono caduta sull'osso sacro. Ho bisogno di stare a letto e riposare per qualche giorno in modo da poter finire il tour con il sorriso", ha spiegato su Instagram. Al momento non sono però state cancellate le altre date nella capitale francese.

"Se solo le ginocchia non cedessero e la cartilagine non si strappasse e nulla potesse farci del male. Se le lacrime non cadessero mai dai nostri occhi, Ma ahimè lo fanno e grazie a Dio è un importante segnale del fatto che siamo umani. Sono finita a terra dopo che una sedia mi è stata tolta per sbaglio e sono caduta sul mio osso sacro", ha spiegato su Instagram.

"HO BISOGNO DI STARE A LETTO" - "Ho confermato la data successiva solo perché odio deludere, Oggi però devo ammettere che questa bambolina rotta è tenuta insieme con colla e nastro", ha fatto sapere su Instagram. "Ho bisogno di stare a letto e riposare per qualche giorno in modo da poter finire il tour con il sorriso e tutta d'un pezzo. Grazie per capirmi Parigi!".

CONFERMATE LE ALTRE DATE - A Parigi sono previsti show fino all'11 marzo e al momento nessuna altra data è stata cancellata. A causa dei suoi problemi al ginocchio Madonna è stata già costretta ad annullare ben 13 date del suo tour. Originalmente il tour Madame X, iniziato lo scorso settembre, prevedeva 93 date: 56 in nord-America e 37 in Europa.

