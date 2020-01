Madonna: "Non sono mai stata con un uomo che ce l'aveva piccolo..."

Dopo 10 date annullate Madonna torna sul palco con il suo Madame X Tour e dal Palladium di Londra "provoca" il suo pubblico con domande bollenti. "Come definireste un uomo con un pene piccolo?", chiede la popstar e poi risponde lei stessa: "La risposta è che non vorrei saperlo. Non sono mai stata con uomo che ce l'aveva piccolo...Le dimensioni contano, non fate finta di non saperlo...".