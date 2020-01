Madonna annulla un'altra data del tour con un preavviso di 45 minuti... bevendo un bicchiere di Porto sul pianoforte

Un altro concerto cancellato e questa volta con soli 45 minuti di preavviso. Madonna non sembra avere più nessun rispetto del suo pubblico e sui social annuncia di dover cancellare lo spettacolo previsto al Teatro Coliseu di Lisbona, in Portogallo con un video in cui, seduta su un pianoforte beve un bicchiere di Porto: "Grazie ancora Lisbona! Scusate ho dovuto annullare stasera ma devo ascoltare il mio corpo e riposare !!".