Trent'anni dopo, Madonna riscrive la storia di "Bedtime Stories"

L'artista celebra l'anniversario del suo sesto album con l'Ep "Bedtime Stories - The Untold Chapter", un viaggio tra inediti, remix e memoria pop curato insieme a Stuart Price
© Ufficio stampa
Era il 1994 quando Madonna lasciava da parte la provocazione per esplorare nuove sfumature di sé, con un album che univa sensualità e introspezione. Oggi, trent'anni dopo, la cantante torna su quelle sonorità con "Bedtime Stories – The Untold Chapter", otto tracce che raccontano l'evoluzione di un progetto diventato culto e che riaffiora in una veste nuova, tra R&B, eleganza e malinconia. All'Ep ha collaborato Stuart Price, il produttore che aveva già firmato "Confessions on a Dance Floor", per dare nuova vita a demo, versioni alternative e rarità rimaste nei cassetti. Il risultato è un mosaico sonoro in cui passato e presente si intrecciano, mantenendo intatta la coerenza emotiva dell'originale. "Volevo che suonasse come un sogno che torna a farsi sentire", avrebbe confidato la popstar nel comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.
Pubblicato nel 1994, "Bedtime Stories" rappresentò per Madonna un punto di svolta. Con brani come "Take a Bow", "Secret" e "Human Nature", l'artista mostrò un lato più riflessivo e sofisticato, lasciando emergere vulnerabilità e desiderio di autenticità. Il disco vendette oltre sette milioni di copie nel mondo, conquistando critica e pubblico grazie alla fusione di sensualità e introspezione. Oggi, "The Untold Chapter" permette di riscoprire quella stessa energia, ma con la consapevolezza del tempo trascorso. Ogni traccia rivela sfumature di un processo creativo che continua a sorprendere, tra registri vocali inediti e arrangiamenti che sanno ancora di sperimentazione.
Il progetto è disponibile in diverse versioni: un vinile nero in edizione limitata, la release digitale e una speciale deluxe in due CD, che include l'album originale e il nuovo Ep. A completare l'esperienza, un booklet di 20 pagine con testi, illustrazioni e scatti esclusivi del fotografo Paolo Roversi, autore anche delle immagini usate per il singolo "Bedtime Story". Per i collezionisti, non manca la ristampa in vinile argento dell'album del 1994, accompagnata da un poster e da un set di cartoline in omaggio per chi acquista su Madonna.com o Rhino.com. Un'operazione editoriale curata nei dettagli, capace di coniugare nostalgia e modernità.
Side One
"Survival" – Quiet Storm Demo Remix
"Secret" – Allstar New Single Mix
"Right On Time" – Original Demo Edit
"Don’t Stop" – Original Demo Edit
Side Two
"Freedom" – Short Mix
"Human Nature" – Howie Tee New Clean Edit
"Let Down Your Guard" – Rough Single Mix
"Love Won’t Wait" – Original Demo Edit