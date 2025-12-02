Trent'anni dopo, Madonna riscrive la storia di "Bedtime Stories"

Era il 1994 quando Madonna lasciava da parte la provocazione per esplorare nuove sfumature di sé, con un album che univa sensualità e introspezione. Oggi, trent'anni dopo, la cantante torna su quelle sonorità con "Bedtime Stories – The Untold Chapter", otto tracce che raccontano l'evoluzione di un progetto diventato culto e che riaffiora in una veste nuova, tra R&B, eleganza e malinconia. All'Ep ha collaborato Stuart Price, il produttore che aveva già firmato "Confessions on a Dance Floor", per dare nuova vita a demo, versioni alternative e rarità rimaste nei cassetti. Il risultato è un mosaico sonoro in cui passato e presente si intrecciano, mantenendo intatta la coerenza emotiva dell'originale. "Volevo che suonasse come un sogno che torna a farsi sentire", avrebbe confidato la popstar nel comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.