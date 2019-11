Madonna alza bandiera bianca e annulla alcuni show: "Il dolore è troppo forte"

Madonna ha deciso di interrompere il suo “Madame X Tour” per motivi di salute. "Per favore perdonate questa svolta inaspettata. Fare il mio show ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento mi sta travolgendo", si legge sul suo profilo Instagram. A saltare saranno i tre concerti di Boston previsti per il 30 novembre e l'1/2 dicembre.