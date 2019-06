Madonna contro l'uso libero delle armi: polemiche per le scene di violenza del suo ultimo video

Madonna non ha perso il gusto per la provocazione. Lo prova il nuovo video, " God Control ", tratto dall'album " Madame X ". Una clip dai contenuti decisamente violenti ed espliciti, che rappresenta una strage a colpi di mitraglietta in una discoteca. Il video è anticipato da una serie di avvertimenti sul contenuto, ma anche dalla precisazione che queste cose accadono realmente ogni giorno. "E vanno fermate".

Una presa di posizione ferma ed esplicita contro la diffusione incontrollata delle armi negli Stati Uniti. "Questa è la vostra sveglia. La violenza delle armi colpisce bambini, teenager e le fasce più marginali delle nostre comunità" scrive nel post Instagram che lancia il video. "This is your wake up call. "Onoriamo le vittime e chiediamo un controllo delle armi. Adesso. Volontari, alzatevi, donate, date una mano. Svegliatevi e insistete per avere una legislazione di buon senso che metta al riparo dalle armi. La vita di innocenti dipende da questo. Unitevi a me e supportate queste organizzazioni". E segue un elenco di organizzazioni che si battono per rendere meno libero l'uso delle armi nel Paese.