Madame da sold out al suo primo live a Milano

Un concerto a dir poco speciale, con il quale la giovane artista ha confermato la sua grande capacità di rendere intimo uno show in un palasport, conquistando tutti in pochissimo tempo. La data milanese ha dato il via al tour indoor che ripartirà il 5 novembre da Roma, mentre il nuovo appuntamento a Milano è fissato per il 4 dicembre al Teatro degli Arcimboldi.

Madame da sold out, sabato sera, al suo primo live a Milano in un Mediolanum Forum, che ha ballato e cantato con lei a squarciagola.

Il live Madame è stata capace di ricreare un’atmosfera magica, che ha investito tutti i presenti con la sua straordinaria bellezza dando vita a uno show che nessuno dimenticherà facilmente.



Un live potente e allo stesso tempo intimo. Un concerto pieno di momenti emozionanti in cui Madame si è alternata su due palchi, passando tra il suo pubblico e spiccando il volo. Hanno completato l’esperienza un breve momento acustico e l’energia del corpo di ballo.

Un appuntamento che ha vantato anche la partecipazione di Fabri Fibra, con cui ha cantato “Caos” e “Il Mio Amico” e, Blanco, con cui ha duettato sulle note di “Tutti Muoiono”.

Uno show curato nei minimi dettagli durante il quale Madame ha eseguito gran parte del suo repertorio, da “Sciccherie” (platino) all’ultimo singolo “Aranciata” (oro), passando per i brani sanremesi “Voce” (4 dischi di platino) e “Il bene nel male” (3 dischi di platino). Ad accompagnarla sul palco la band che è al suo fianco sin dal primo tour: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso.

Madame e i suoi prossimi concerti La forza inarrestabile di Madame è difficile da non notare e dal 5 novembre la vedremo anche sui palchi dei teatri in giro per tutta l’Italia. A grande richiesta, si aggiunge oggi una nuova data a Milano: il 4 dicembre al Teatro degli Arcimboldi.

Ecco le date dei prossimi concerti

3 NOVEMBRE - GROSSETO - TEATRO MODERNO (DATA ZERO TEATRALE)

5 NOVEMBRE - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

8 NOVEMBRE - BARI - TEATRO TEAM

10 NOVEMBRE - CATANIA - TEATRO METROPOLITAN

21 NOVEMBRE - BRESCIA - TEATRO DIS_PLAY

23 NOVEMBRE - BOLOGNA - TEATRO EUROPAUDITORIUM

25 NOVEMBRE - GENOVA - TEATRO CARLO FELICE

27 NOVEMBRE - TORINO - TEATRO COLOSSEO

30 NOVEMBRE - FIRENZE - TEATRO VERDI

2 DICEMBRE - SANREMO - TEATRO ARISTON

4 DICEMBRE - MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (NUOVA DATA)

6 DICEMBRE - REGGIO EMILIA - TEATRO ROMOLO VALLI

8 DICEMBRE - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

16 DICEMBRE - NAPOLI - PALAPARTENOPE





Chi è Madame Un anno pieno di soddisfazioni quello di Madame dopo un'estate all'insegna dei concerti e traguardi importanti. Il suo secondo album “L’amore” uscito il 31 marzo, ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 40 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata” (disco d’oro).