Giovanni Pelù era un tecnico radiologo e, nonostante la malattia, riusciva ancora a sorprendere il figlio con improvvisi momenti di lucidità. Episodi che il cantautore aveva raccontato con ironia e dolcezza, come quando il padre, riconoscendolo all'improvviso, lo aveva salutato chiamandolo il diavolo gigante. Non sempre il rapporto con un figlio ribelle e rock è stato semplice. Pelù non lo ha mai nascosto: la sua scelta di vita artistica era stata inizialmente vissuta con fatica dai genitori, soprattutto dalla madre. Eppure, col tempo, tra incomprensioni e orgoglio, quel legame non si era mai spezzato.